أخصائية تغذية: بعض السيدات يسعين لخفض أوزانهن بسبب تنمر الزوج

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن بعض السيدات تسعى لخفض الوزن بسبب تنمر الزوج، أو بسبب إجراء عملية، أو لكي تكون سهلة الحركة، وقادرة على إعداد الالتزامات المنزلية، موضحة أن هناك ضرورة لتهيئة مرضى السمنة الذي يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، بأن خفض الوزن سيأخذ بعض الوقت بصورة قد تصل لأربع شهور.

وأضافت "حافظ"، خلال حوارها على شاشة "صدى البلد"، أن متوسط النزول في الوزن يتراوح ما بين 2 لـ3 كيلو في الأسبوع، ولكن بعض الحالات ينخفض وزنها بصورة أكبر من ذلك، في حال وجود هدف وعزيمة لخفض الوزن، مشددة على ضرورة إعداد خطة نفسية وعلاجية لمريض السمنة.

وأشارت إلى أن السمنة بوابة لأمراض كبيرة، مثل السكر والضغط والقلب، لذلك لا يجوز الإهمال في علاجها، من خلال تناول الكثير من الأطعمة التي تؤدي إلى تضخم حجم المعدة، معقبة: "ربنا أعطانا نعمة ولازم نحافظ عليها"، موضحة أن من يصل وزنه لـ110 كيلو يعاني من سمنة كلية وليست سمنة موضعية.

وأوضحت أن من لديه شكل جسم ممتلئ من الأعلى، يظهر انخفاض الوزن في المنطقة العليا بصورة واضحة بسبب شكل الجسم الممتلئ بالدهون من الأعلى، مؤكدة أن مريض السمنة يعاني من الملل عند اتباع نظام غذائي معين، ولذلك هناك ضرورة لتنويع النظام الغذائي، لكي لا يمل المرض، وهذا النظام الغذائي يتم وصفه مع كورس علاجي يوصف من قبل الطبيب المختص.