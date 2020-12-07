الامارات | الهند.. مرض "غامض" يودي بحياة شخص ويصيب 315 شخصا

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مرض "غامض" يودي بحياة شخص ويصيب 315 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة(The Hindu)، إن رجلا على الأقل توفي أمس، وتم نقل أكثر من 315 آخرين إلى المستشفى، بعد إصابتهم بمرض غير معروف.

وأضافت الصحيفة، أن أعراض مرض "غامض"، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين في ولاية أندرا براديش في جنوب الهند ، وتم نقلهم إلى المستشفيات، وبحلول مساء يوم أمس، وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و 70 امرأة.

ووفقا للأطباء، وشهود عيان قابلتهم الصحيفة يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع. وكانت اختبارات فيروس كورونا المستجد لديهم، سلبية النتيجة،بحسب موقع " روسيا اليوم". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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