التلاوي: قلت لـ كلينتون "نساء مصر لن يواجهن مصير السيدات بأفغانستان"

علاقات و مجتمع

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، إن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت فترة سيئة على مصر ولكن بالرغم من هذه الظروف إلا أن المصريين كان لديهم تحليل سياسي جيد وأفضل من الدول التي لديها معاهد دراسية عظيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "التلاوي" خلال استضافتها في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنها قابلت سفراء أجانب بعد ثورة 25 يناير وسألوا عن ظروف مصر وتوقعاتها عن الرئيس الذي سيحكم مصر بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك وقالت لهم إنه اتجاه السفراء لدعم جماعة الإخوان أمر خاطئ ويدل على عدم دراسة التاريخ في مصر بشكل جيد وعدم معرفة الفلسفة التاريخية السياسية للمواطنين المصريين.

وتابعت "التقيت 4 من البيت الأبيض وممثلين من المخابرات الأمريكية قولتلهم مصر مش أفغانستان اللي خلقته فيها طالبان والقاعدة لو بتعملوا دي في مصر وفاكرين الإخوان وسطيين ده غلط كبير لأن إحنا في قلب العالم جنبنا آسيا وأوروبا هنصدر لكم إرهاب مش منتجات زراعية وقطن زي ما كنا بنصدر، قابلت كذا حد مسئول طلبوا مقابلتي بشكل منفرد ووعيتهم بخطورة اللي بيعمله وحتى لما جات هيلاري كلينتون وزير خارجية أمريكا بعد ثورة 25 يناير بأسابيع قليلة وعملت اجتماع في فندق الفورسيزون قولتلها أنتم عملته طالبان في أفغانستان وسيبتوا النساء تواجه مصيرها ده مش هيحصل في مصر".