3 أسباب وراء تألق يسرا اللوزي في إطلالتها رغم الوزن الزائد: منفوش وطويل

لايف ستايل

مع اللحظات الأولى لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، تمكنت الفنانة يسرا اللوزي من خطف الأنظار إليها، فرغم زيادة الوزن التي بدت على ملامحها لكنها تألقت في إطلالتها الأنيقة.

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي حديث رواد "السوشيال ميديا" بعدما حازت على إعجاب المتابعين لنجاحها في الجمع بين زيادة الوزن والاختيار الجيد في إطلالتها بحفل الافتتاح، وربما يرجع السبب إلى ولادة الفنانة يسرا اللوزي لابنتها الثانية "نادية" قبل أشهر قليلة.

وتفاعل رواد "فيس بوك" مع ظهور الفنانة يسرا اللوزي بعدد من التعليقات: "يسرا اللوزي هي حامل ولا إيه قمراية مهرجان القاهرة السينمائي" "ينفع لما اتغير أحلو زي يسرا اللوزي بعد ما ولدت"، فهي المعادلة الصعبة التي يعجز عنها صاحبات الوزن الزائد.

وتحدثت الاستايلست شيماء إسماعيل، خبيرة الأزياء، لـ"هن"، عن نجاح الفنانة يسرا اللوزي في خطف الأنظار إليها وتألقها رغم اكتسابها الوزن الزائد.

اللون الأسود

اختيار الفنانة يسرا اللوزي اللون الأسود، في فستانها، كان من الأسباب الرئيسية التي أدت لظهورها المتألق، فبحسب "شيماء": "لو حد وزنه زايد.. يبقى يلبس أسود والألوان الغامقة ويبعد خالص عن الألوان الفاتحة".

وتابعت "شيماء" أن اختيار اللون الأسود يعطي فرصة للظهور بوزن أقل، ويفضل أيضًا الابتعاد عن الملابس المزودة برسومات وأشكال مطبوعة: "ابعدوا عن المشجر والملابس المنقطة والمطبوع عليها رسوم".

الفستان المنفوش

اعتماد "يسرا" على الفستان المنفوش من الأسفل، كانت من الأسباب التي أدت لتميزها في الاختيار: "لبست منفوش.. ودا ساعدها كتير على أن مفيش زيادة في الوزن تبان خاصة في منطقة الوسط".

وأوضحت الاستايلست "شيماء" أن أصحاب الوزن الزائد يجب عليهن الابتعاد عن الملابس الضيقة التي تبرز الوزن الزائد: "اللبس الواسع مش هيبين أي تخن في الجسم".

كما استطردت "شيماء" أن اعتماد الفنانة يسرا اللوزي على ارتداء موضة فستانها: "لبست فستان "V" ودا خلالها تبان أرفع وكمان اللون الأسود".

لبست طويل

ومن الأسباب أيضًا التي أدت لنجاح إطلالتها هو اعتمادها على الفستان الطويل: "هي لبست كعب عالي وكمان اختارت فستان طويل ودا بيظهرها بوزن أقل".

واختتمت "شيماء" حديثها أن الفنانة يسرا اللوزي أحسنت اختيارها بالفعل، وراعت النقاط التي يجب أن تتخذها أصحاب الوزن الزائد: "عرفت تختار صح ولبست صح".