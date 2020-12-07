أبوالغيط يشكر زوجته على الهواء: أم عيالي وساعدتني كتير في عملي

علاقات و مجتمع

قدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر والتقدير لزوجته ليلى وأم ابنيه كمال وعلي، موضحًا أنها وقفت معه طوال عمله وساعدته كثيرًا، وذلك خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على "القاهرة والناس".

وأضاف "أبو الغيط"، أنه كان دبلوماسيا جادا وصارما جدًا، "علمت نفسي واجتهدت وقرأت وحاربت"، ويعمل تمامًا بمنطق أن الدبلوماسي عليه أن يعمل حتى يموت، وهذا شعار سار عليه في وزارة الخارجية حينما جاء وزيرًا.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الدبلوماسي عليه أن يقرأ حتى يعمى ونظره يضيع، وأن يدعوا ربه حتى يعطيه الرضا الإلهي، وأن يتزوج جيدًا حتى يجد من يناصره في بيته، فيصب جهده بالكامل على عمله.

وتابع: "عملت بالمعطيات دي طول حياتي وعلى مدى 55 عامًا من العمل الدبلوماسي، تقديري لزوجتي اللي ربتلي عيالي ومسكت لي بيتي وساعدتني في عملي وساعدتني، العمل الدبلوماسي صعب مطلوب منها مسائل كثيرة جدا وبالتالي هي ناصرتني وما علي إلا أن أعبر عن اعتزازي لها في هذا الإهداء".