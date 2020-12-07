"البيض".. وجبة إفطار مثالية لمرضى السكري

يعد البيض وجبة الإفطار المثالية للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية.

وأفادت صحيفة Express، بأن الخبراء يشيرون إلى أن بيضة دجاج واحدة تحتوي على أقل من جرام واحد من الكربوهيدرات، وحوالي سبعة جرامات بروتين بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف بيان لجمعية السكري الأمريكية، أن الدراسات أظهرت أن تناول البيض بصورة دورية منتظمة على الريق، يحسن مستوى الجلوكوز في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من المرض

وأشار الأطباء، إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار، يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يمنعه من الإفراط في تناول الطعام خلال النهار، ويساعد على تخفيض نسبة الدهون في الجسم.