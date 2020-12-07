احتفل المصريون بسقوطها.. 8 معلومات عن صفاء الهاشم بعد تصدرها التريند

علاقات و مجتمع

تصدرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، قائمة التريندات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب ظهور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتي أظهرت خسارتها لمقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

كانت تلك النتيجة دافعا لإبداء الشعب المصري فرحته بسقوطها، نتيجة لتصريحاتها التي طالبت فيها بترحيل الوافدين.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الكويتية صفاء الهاشم، في التقرير التالي:

1 - ولدت صفاء الهاشم عام 1964، وهي أكاديمية وسياسية وبرلمانية في مجلس الأمة الكويتي وسيدة أعمال كويتية.

2 - حصلت على ليسانس آداب في اللغة الإنجليزية جامعة الكويت.

3 - حصلت على دبلوم عالي في الإدارة التنفيذية من جامعة هارفارد، وعلى دبلوم عالي في التنمية البشرية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدباً لشركة "ادفانتج" للاستشارات الادارية والاقتصادية.

4 - رشحت نفسها لمجلس الأمة الكويتي 4 مرات.

5 - قدمت مشروع قانون في عام 2014 لإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لقانون الجنسية الكويتية، وهي التي تشترط أن يكون طالب الجنسية الكويتية مسلمًا.

6 - ذكرت في تصريحات سابقة لها خلال اجتماع مجلس الأمة الكويتي بعدم الاعتماد على العمالة المصرية، قائلة: "ليش نحتاج الكهربائي والسباك من مصر".

وغيرها من التصريحات التي هاجمت خلالها المصريين، عندما تحدثت عن توفير فرص عمل للمصرين بالخارج في دولة الكويت، حينها أشارت في حديثها لقناة "الرأي" الكويتية إلى احتمالية تخفيض تعداد الوافدين.

7 - هاجمت المصريون وقت جائحة كورونا الأولى، وكتبت الهاشم ‏عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشيه".

8 - هاجمت الفنانة نجلاء فتحي من قبل وطالبت بعدم ظهورها على الشاشة، عقب ظهور علامات تقدم العمر على وجهها.

وعبّر المصريون عن فرحتهم بخسارة "الهاشم"، ومن بين التعليقات المتداولة عبر الهاشتاج، كتب حساب يحمل اسم "بهاء الجلاد"، تدوينة مضمونها: "كانت بتقولنا هاتوا الدفاتر تتقرا.. أهي قعدت في البيت هي ودفاترها.. أنت يا مصري جاي تواسي ولا جاي تهزر؟ لا جاي أشمت بصراحة"، فيما نشرت صفحات مختلفة عبر "تويتر" تعبر عن فرحتهم بخسارة "الهاشم"، رافعين شعار: "بالسلامة".

بعد خسارتها في البرلمان الكويتي.. شماتة المصريين تحاوط صفاء الهاشم