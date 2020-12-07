"اتسمت بالجرأة".. إطلالات نجمات الفن في خامس أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة، وتنوعت الإطلالات في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي ما بين الأنيقة والجريئة.

وفي التقرير التالي، جمعنا لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي:

-سينتيا خليفة:

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الجملي، بقصة كب، مزيناً من الخصر بسلاسل متعددة من المعدن، وفتحة ساق طويلة، واختارت وضع مكياج فرعوني، مع إكسسوارات ضخمة، وكلاتش لامع بنفس لون الفستان.

-مريم الخشت:

ارتدت "مريم" جاكت طويل باللون الأسود ونسقت معه توب وجيب من نفس اللون، وإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلتين إحداهما قصيرة والأخري طويلة، مع حلق وخاتم، واختارت حقيبه يد بألوان مبهجة ومتعددة، واعتمدت مكياجاً قوياً.

-بسنت شوقي:

ارتدت بسنت فستاناً قصيرا باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت بسنت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وإسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

-ليلى أحمد زاهر:

ارتدت ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأخضر، بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-ملك أحمد زاهر:

ارتدت فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

-هنا شيحة:

ارتدت هنا فستانا طويلا، باللون الأسود، بصيحة الأكمام المفتوحة، مع فتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع ماكياجًا قويا، واعتمدت كلاتش معدني.

-هنادي مهنا:

ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-أسماء جلال:

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.

-بشرى:

اختارت بشري فستاناً طويلا،باللون الموف الفاتح، بقصة الأميرات، وتميز التصميم بفتحة صدر جريئة، وصيحة one shoulder، مع تنورة واسعة بطيات، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع، مع ماكياجًا قويا بدرجات الألوان النيود، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الميتاليك مع حذاء كلاسيكي بنفس اللون.

-إنجي المقدم:

ارتدت إنجى فستانا قصيرا، باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت مع الفستان بليزر كلاسيكي باللون الأسود، واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجا قوياً.