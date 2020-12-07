درة بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ارتدت الفنانة التونسية درة فستان زفاف طويل باللون الأوف وايت، بقصة الكب، بدون أكمام، ومنفوش من أسفل، ومزينا بالتطريزات من عند منطقة الصدر ومن أسفل الفستان، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

نسقت درة مع الفستان طرحة زفاف طويلة، مزينة من أعلى.

واعتمدت درة مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النود.

اختارت درة تصفيفة الشعر الكلاسيكية المرفوعة لأعلى.