ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت ملك أحمد زاهر على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من القاهرة السينمائي.

ارتدت ملك فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود،

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.