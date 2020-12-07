الامارات | «بـ100 وش».. فيلم في مرحلة الكتابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بـ100 وش».. فيلم في مرحلة الكتابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الكاتب مدحت العدل، إنه بالفعل كان يوجد اتجاه لتقدم جزء ثان من مسلسل «بـ100 وش»، مشيراً إلى أن جمال العدل قرر تحويله إلى فيلم سينمائي، وذلك بسبب أن المخرجة كاملة أبوذكري لا تعمل على مسلسلات من أجزاء متعددة، مشيراً إلى أن المسلسل حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، والفيلم حالياً في مرحلة الكتابة، مؤكدًا أنه «في حالة عدم رضائنا عن سيناريو فيلم بـ100 وش، لن نقدمه، خصوصاً أن الجمهور ارتبط بالعمل، حيث ما يهمنا في المقام الأول هو الجمهور». وكان مسلسل «بـ100 وش»، وهو عمل درامي كوميدي، قد عُرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ولقي ردود فعل جماهيرية واسعة رحّبت بالعمل، وطالبت بجزء ثانٍ منه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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