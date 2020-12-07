الامارات | أسباب مرض «الوردية».. غير معلومة حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرض «الوردية».. غير معلومة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية بأن «الوردية» (Rosacea) هي مرض جلدي التهابي، تتمثل أعراضه في الاحمرار الشديد للوجه والبثور والعُقد والعروق الصغيرة الظاهرة للعيان.

وأضافت الرابطة أن أسباب الوردية غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، مشيرة إلى أن الأطباء يرجحون أن الوردية ترجع إلى الاستجابة المفرطة لجهاز المناعة، أو اضطرابات بالأوعية الدموية في منطقة الوجه، أو عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية.

ويمكن للمريض تجنب حدوث نوبات المرض من خلال الابتعاد عن مسبباته، التي تتمثل في المشروبات الساخنة للغاية والتوابل الحريفة وأشعة الشمس والصابون المهيج للبشرة والأدوية الموسعة للأوعية الدموية، إضافة إلى الخمر.

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