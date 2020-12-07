الامارات | «جرين بلانيت».. مخيم للحياة البرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين بلانيت».. مخيم للحياة البرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «ذا جرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية الوحيدة في دبي، طوال شهر ديسمبر، تجربة المخيم الشتوي للأطفال الصغار، التي تعد فرصة للأطفال للانغماس في الطبيعة والحياة البرية في الغابات المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي.

ويقام المخيم الشتوي الفريد من نوعه في الغابات المطيرة من الأحد إلى الأربعاء، ويستمر حتى 30 ديسمبر، للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و12 سنة. ويعد المخيم الشتوي مثالياً للصغار المهتمين بعلوم الأحياء ومحبي الحيوانات والطبيعة.

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