الامارات | أطباء قلب: الخوف من أدوية «الستاتين» غير مبرر

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء قلب: الخوف من أدوية «الستاتين» غير مبرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر أطباء في مؤسسة القلب الألمانية أن الخوف من أدوية «الستاتين» الخافضة للكوليسترول غير مبرر غالباً، معللين ذلك بأنه يمكن بشكل عام تحملها جيداً، في حين قد تترتب عليها لدى نسبة ضئيلة من المرضى بعض الآثار الجانبية، مثل آلام العضلات في الفخذين والذراعين، خاصوصاً في حال تعاطي جرعات عالية منها.

وفي حالات نادرة للغاية، يمكن أن يؤدي تعاطي أدوية «الستاتين» لمدة طويلة إلى انحلال ألياف العضلات الخطير، الذي قد يتسبب في الشلل أو أضرار بالكلى.

وأكدت مؤسسة القلب الألمانية أنه يمكن السيطرة على هذه الآثار الجانبية، من خلال مواءمة الجرعة، موضحة أن أدوية «الستاتين» تعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL) بشكل فاعل، ومن ثم تحول دون حدوث تصلب الشرايين الخطير، الذي يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

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