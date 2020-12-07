الامارات | جدارية فنية ثلاثية الأبعاد تحمل رمز الهوية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية فنية ثلاثية الأبعاد تحمل رمز الهوية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق معهد الشارقة للتراث، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، بمركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في المدينة الجامعية، جدارية فنية ثلاثية الأبعاد، تحمل رمز الهوية الإماراتية، قدمتها كلية الفنون الجميلة والتصميم، هدية للمعهد بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن موزاييك من إبداعات طلبة السنة الأولى في الكلية، حمل اسم «مشروع الإمارات»، ويتكون من 126 قطعة لـ126 طالب سنة أولى.

وجاء الإهداء في سياق تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الشارقة، ممثلة في كلية الفنون الجميلة والتصميم، ومعهد الشارقة للتراث، الذي تم تأطيره ضمن اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المعهد والجامعة، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والتبادل العلمي في المجالات كافة التي تتّصل بمجال اختصاص الجانبين، وقد أثمر ذلك التعاون العديد من المشاركات الفنية والثقافية المتميزة، التي من بينها معرض حداثة التراث الذي احتضنه المعهد بتنظيم من الكلية، العام الماضي.

وقال عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «كل الشكر والتقدير لكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، حيث تربطنا بهم علاقات عمل وتعاون وتنسيق يتجلى في كل مرة بأشكال وألوان متنوعة تكشف عن إبداعات ومواهب وحرص على ديمومة العمل المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمعارف».

من جانبها، قالت الدكتورة ناديا الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم: «نتقدم بالشكر والتقدير لمعهد الشارقة للتراث، خصوصاً أن رؤية المعهد ورؤية الكلية شبه متطابقتين، ليس من ناحية إحياء التراث فقط، بل وفي العمل على أهمية وضرورة دمج التراث في الحياة المعاصرة».

- تتكون من 126 قطعة لـ126 طالباً.

- هدية من «الفنون الجميلة» لمعهد الشارقة للتراث.

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