صور.. لورديانا بالمايوه "في قلب القاهرة"

لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتخلت الراقصة عن بدل الرقص هذه المرة، حيث نشرت صورتها بمايوه "بكيني" داخل ساحة واسعة من المياة في وقت الغروب، مُعلقة: "في القاهرة".

كما شاركت متابعيها عبر خاصية "استوري"، بصورة أخرى وهي تمارس رياضة "الحوض"، الأمر الذي تفاعل معه متابعيها، مشيدين برشاقتها وإطلالتها.

بداية "لورديانا" في مصر

وبدأت شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا بعد انتشار فيديو لها تغني على أنغام مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت الراقصة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

"لورديانا" سعيدة في مصر

وسبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

جدل حول مشاركتها كليب مع حمو بيكا

وكان من المفترض أن تشارك "لورديانا" حمو بيكا وعمر كمال في كليب جديد، ولكن أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، دون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب "كمال"، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".