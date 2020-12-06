أحمد حاتم بإطلالة سيمي فورمال في خامس أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أحمد حاتم خلال حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فورمال.

ارتدى بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.