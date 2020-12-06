بلوك ناعم.. محمد الشرنوبي وزوجته بالأسود في خامس أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألق الفنان محمد الشرنوبي برفقة زوجته راندا رياض على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت راندا جامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام واسعة، وفتحة عند منطقة الخصر.

اعتمدت راندا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان محمد الشرنوبي ارتدى بليزر باللون الرصاصي وأسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي..