احذر: 14 شيئا لا تفعلها من أجل صحتك.. منها الاستيقاظ متأخرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد لا يحب العديد من الأسخاص قول ما لا يجب فعله، لكن هناك بعض القواعد يجب اتباعها والتوقف عن القيام ببعض الأشياء، للحفاظ على صحتنا والعيش بحياة أفضل.

في التقرير، جمعنا لكم أبرز الأشياء التي يجب اتباعها أو لا يتبغي القيام بها، بحسب ما ذكر موقع "eatthis".

1- عدم الاهتمام بأوجاع الجسم:

هذه الأوجاع ليست مجرد إزعاج، ولكنها إشارات تدل على أن جسمك يحاول إخبارك بشيء ما، ربما من الأفضل الاستماع له قبل أن تصبح مشكلة أكبر في وقت لاحق.

2- إهمال القيام باختبارات العين:

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه بسبب عدم ارتداء النظارات أو ملاحظة أي مشاكل في الرؤية، فإن زيارة طبيب العيون ليست ضرورية، ولكن الفحص الروتيني للعين يمكن أن يلقي الضوء على صحة جسمك بشكل عام، بالإضافة إلى أنه سيتحقق طبيب العيون من مشاكل الرؤية وأمراض العيون مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين.

وما قد لا تعرفه هو أن طبيب العيون يمكنه أيضا اكتشاف علامات أمراض جهازية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والذئبة من خلال فحص شامل للعين.

3- غسل الوجه كثيرا:

يجب أن نتجاهل فكرة أن حب الشباب ناتج عن وجود وجه قذر، ليس هذا هو الحال ولكن ينتج حب الشباب عن الهرمونات والالتهابات والبكتيريا على الجلد.

وفي الواقع، جميع الأدوية التي نستخدمها لعلاج حب الشباب ستستهدف أحد هذه الأشياء، لذلك ليست هناك حاجة لغسل وجهك عدة مرات على مدار اليوم، لأن الغسيل يمكن أن يجفف الجلد، وقد اكتشفنا مؤخرا أن الجلد الجاف يسبب حب الشباب بشكل أسوأ بكثير لدى الأفراد المعرضين لحب الشباب.

4- إهمال تنوع النظام الغذائي:

للتنوع في النظام الغذائي فائدة كبيرة في الحفاظ على صحة الأمعاء والجسم، حيث يعاني المرضى الذين يستهلكون مجموعة متنوعة من المصادر المضادة للأكسدة بشكل عام من مشاكل صحية أقل مع تقدمهم في العمر.

والعلاقة بين سرطان القولون والتنوع في النظام الغذائي راسخة جيدا، لذلك لا تركز فقط على الكمية الإجمالية من الألياف التي تحتاجها، ولكن انظر إلى مصادر هذه الألياف، فأنت تريد مجموعة واسعة من الفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات ومصادر الألياف الأخرى التي لها خصائص واسعة النطاق مضادة للأكسدة.

5- تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل:

لقد أكلت شيئا غريبا، وتحتاج إلى مواجهة الناس في خمس دقائق، ماذا تفعل؟ اغسل أسنانك، على الرغم من أنها قد تبدو فكرة جيدة، إلا أنك تعرض مينا أسنانك للتلف، تقول الأبحاث لا تغسل أسنانك بعد تناول الطعام أو شرب الأطعمة الحمضية، ومن الأفضل تنظيف أسنانك قبل تناول الطعام، أو الانتظار 30 دقيقة بعد تناول الطعام.

6- الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة:

يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص عادات اكتسبوها منذ طفولتهم، ويمكن أن تتسبب هذه العادات في حدوث مشكلات صحية على المدى الطويل ويمكن أن تتسبب في بعض الأحيان في أضرار لا يمكن إصلاحها في أجسامنا، وهناك بعض الأشخاص الذين يحبون العزف على نغمة عالية، ولكن ما لا ندركه هو أننا نضع آذاننا والهياكل الدقيقة فيها، في خطر الضرر الدائم.

7- تجاهل الإجهاد:

تقول جانيت بريستوفسكي، طبيبة أمراض جلدية معتمدة في نيويورك، إن أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه لصحتك هو تجاهل الإجهاد النفسي وعدم التعامل معه، وإذا تجاهلت ذلك، فمن المحتمل أن يتسبب في جميع أنواع المشاكل مع الأكل والشرب والنوم والتفاعلات الاجتماعية والحالة الجسدية.

8- إهمال تناول السلطة:

تناول سلطتك أولا، ثم تناول بروتينك لماذا؟ لأن السلطة تزيد من إنتاج إنزيم الجهاز الهضمي، ما يمهد الطريق لعملية هضم أسرع وأكثر كفاءة للبروتين، والتي تكون أكثر صعوبة في الهضم.

9- رفع شاشة الهاتف أمام العين:

يقول وانغ، طبيب العيون في ممفيس بولاية تينيسي: "إن استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون في الساعات التي تسبق النوم يعتبر ضار، لأن هذا هو الوقت الذي من المفترض أن نكون فيه أكثر إنتاجية، حيث تتفاعل أجسامنا مع هذا الضوء من خلال عدم إنتاج قدر أكبر من الميلاتونين، مما يجعلنا أكثر يقظة، بجانب يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل النوم لكثير من الأشخاص.

10- تناول الأدوية بشكل أعمى:

كثير من الناس يأخذون ويستمرون في تناول الأدوية الموصوفة من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم دون معرفة الغرض منها والآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث، لذا اسأل طبيبك عما يفعله الدواء بالضبط، وما الآثار الجانبية التي قد تشعر بها، وماذا يحدث إذا نسيت جرعة ما ومتى ستشعر بالتأثيرات الإيجابية.

11- مشاهدة التلفاز في السرير:

يجب أن تتم جميع الأنشطة الأخرى خارج سريرك، وبشكل مثالي، خارج غرفتك، أنت تريد تكييف عقلك للتفكير في النوم عندما تدخل إلى غرفة نومك، وليس حول آخر مهمة من العمل.

12- ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم:

يمكن أن تزيد التمارين القوية درجة حرارة الجسم لفترة طويلة بعد الانتهاء من التمرين، لذا من الأفضل تجنب النشاط البدني المفرط قبل النوم، ومن الأفضل القيام بالتمارين في الصباح.

13- استهلاك الكثير من البروتين:

تعتبر مخاطر مكملات البروتين ليست تافهة، لأن الجسم لا يستخدم بروتينا إضافيا بكفاءة، ما يشكل عبئا على العظام والكلى والكبد، ويؤدي إلى كسور وحصوات الكلى واضطرابات في وظائف الكبد، بجانب مرض الشريان التاجي.

14- الاستيقاظ متأخرا:

الاستيقاظ في الصباح يسمح لنا بأن نكون أكثر إنتاجية، لأن مستويات الكورتيزول لدينا تبلغ ذروتها بشكل طبيعي من الساعة 7 إلى 8 صباحا، حتى نتمكن من إنجاز المزيد من الأشياء في هذا الوقت، وهذا أفضل لصحتنا.