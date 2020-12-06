بفستان منفوش.. بشري بإطلالة مختلفة في خامس أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة بشري خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان منفوش.
اختارت بشري فستاناً طويلا،باللون الموف الفاتح، بقصة الأميرات، وتميز التصميم بفتحة صدر جريئة، وصيحة one shoulder، مع تنورة واسعة بطيات.
واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع، مع ماكياجًا قويا بدرجات الألوان النيود.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الميتاليك مع حذاء كلاسيكي بنفس اللون.
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