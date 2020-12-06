الحب في زمن الكورونا.. هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلاد نجلها من خلف الكمامة

علاقات و مجتمع

جائحة فيروس كورونا المنتشرة حول العالم عكرت صفو الحياة ومشاعر الحب والعاطفة بين الأشخاص، إذ بدا البعض يتعامل بحذر شديد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتقال العدوى.

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي، اعتادت على الاحتفال بعيد ميلاد طفلها كل عام بطريقة أكثر حميمية، إلا أن الفيروس أعاق ذلك، إذ شاركت صورة لها رفقة طفلها وهي تقبله ولكن مع وجود حائل بينهم وهو الكمامة الواقية، وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "صورة كل سنة، بس دي صورة 2020، مع كوڤيد19".

ووجّهت الفنانة رسالة لنجلها، "كل سنة وانت القوس اللي رشق السهم في قلبي من يوم ما اتولد".

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة رفقة نجلها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت مئات التعليقات، فضلًا عن آلاف من تسجيلات الإعجاب، "ما شاء الله ربنا يحفظكم ويسعدكم ويوفقكم يارب يارب يارب يارب العالمين ربنا يباركلك فيه ويحفظه ويجعله في أعلى مكانة علمية وعملية ان شاء الله، حب في زمن الكمامة ربنا يخليكوا لبعض وميحرمكوش من بعض أبدا، الوعي يا، ربنا يديمه في حضنك".

هاجر الشرنوبي تنصح المقبلات على الزواج: خلي اللي في قلبك على لسانك

وكانت قالت الفنانة هاجر الشرنوبي، إن التعاسة هي التي من الممكن أن تعطل المرأة عن تحقيق أحلامها وليس الرجل "الست لو معاها راجل بيحبها وبيدعمها ويشجعها على كل حاجة بتعملها هتنجح، وفي ناس كتير في الوسط ممثلين وناجحين وبيبدعوا أكتر في حياتهم من ما كانوا سينجل".

وأضافت "الشرنوبي"، خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبدالغني، مفيدة شيحة، وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Dmc، أن "ممكن أحب تاني لأن الحياة لسه مخلصتش ولسه في حياة وفرصة تانية ودنيا هتتعاش وحاجات حلوة وأكيد هيبقى في أيام حلوة".

وتابعت: "اللي في قلبك قوليه وخليكي تلقائية واللي في قلبك على لسانك وكل اللي تحسي بيه سواء حلو أو وحش لازم تقوليه وبالذات كمان قبل الجواز علشان هي دي الشخصية اللي لازم تبقى ظاهرة وهو يعيش مع الشخصية اللي ظهرت دي بقية الحياة، ويجب أن يكون في لغة الحوار لاستمرار الحياة الزوجية".

واستكملت، "مينفعش في فترة الخطوبة أبين أحسن حاجة عندي وبعد الزواج أتحول، وعن أنها في حال تزوجت وخيرها بين الشغل أو البيت قائلة: "أنا بكره الاختيار ولو كان ما بينك وبين الكوباية فساعتها أنا هختار الكوباية لأن أنت من البداية عارفني كده لكن متخيرنيش لأني عندي شخصية ومن حقي أنجح".

هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية 11 أغسطس، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج ، كما انضمت إلي فرقة إسكندرية للفنون الشعبية وأيضا تخرجت من كلية الآداب علم نفس ولدت في مدينة الإسكندرية "تزوجت وانفصلت ولديها طفل يدعى يوسف".