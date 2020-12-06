"الأجسام المضادة قد تمنع الفيروس".. دراسة تكشف متطلبات المناعة للحماية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في نهاية العام الماضي، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اختصاصي المناعة في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي (BIDMC) دان باروش، على تطوير لقاحات للحماية من كوفيد-19 ووضع وضع حد للوباء العالمي.

اعتبارًا من نوفمبر 2020، أصدرت ثلاث شركات أدوية بيانات مبكرة تظهر معدلات عالية من الحماية في المرحلة الثالثة من التجارب البشرية للقاحات، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تطور الجسم والحفاظ على المناعة بعد التطعيم أو الإصابة، وفقا لموقع " medicalxpress".

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature، سلط باروش، مدير مركز BIDMC لعلم الفيروسات وأبحاث اللقاحات، وزملاؤه الضوء على دور الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الحماية من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 ، في قرود المكاك " إحدى أنواع قردة العالم القديم".

وقال باروش: "في هذه الدراسة، نحدد دور الأجسام المضادة مقابل الخلايا التائية في الحماية من كورونا في القرود، لقد أبلغنا أن عيار الأجسام المضادة المنخفض نسبيًا (تركيز الأجسام المضادة في الدم) ضروري للحماية، وستكون هذه الدراسة مهمة في تطوير لقاحات الجيل التالي، والعلاجات القائمة على الأجسام المضادة ، واستراتيجيات الصحة العامة لكورونا".

وبناءً على النتائج السابقة التي تفيد بأن عدوى SARS-CoV-2 ، تحمي قرود الريسوس من إعادة التعرض للفيروس، قام باروش وزملاؤه بتنقية وجمع الأجسام المضادة من الحيوانات التي تعافت من العدوى، وقاموا بإعطاء الأجسام المضادة بتركيزات مختلفة إلى 12 من قرود المكاك غير المصابة ولاحظوا أن الحماية ضد تحدي SARS-CoV-2 تعتمد على الجرعة.

وتمت حماية الحيوانات التي تلقت كميات أكبر من الأجسام المضادة بشكل كامل، في حين أن الحيوانات التي تلقت كميات أقل من الأجسام المضادة كانت محمية بشكل أقل، وبالمثل، عندما قام الباحثون بإعطاء تركيزات مختلفة من الأجسام المضادة المنقاة إلى 6 قرود مكاك مصابة بعدوى سارس- CoV-2 النشطة، فإن أولئك الذين أعطوا جرعات أعلى أظهروا تحكمًا سريعًا في الفيروسات.

وفي مجموعة ثانية من التجارب، قام باروش وزملاؤه بتقييم دور الخلايا المناعية المحددة - خلايا CD8 + T - في المساهمة في الحماية من الفيروس عن طريق إزالة هذه الخلايا من الحيوانات التي تعافت من عدوى السارس، وتركت إزالة هذه الخلايا المناعية الحيوانات عرضة للإصابة بعد إعادة التعرض لـ SARS-CoV-2.

وخلص باروش، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، في دراسته إلى: "تحدد بياناتنا دور الأجسام المضادة والخلايا التائية في الحماية من COVID-19 في القرود، يمكن للأجسام المضادة وحدها أن تحمي، بما في ذلك المستويات المنخفضة نسبيًا، ولكن الخلايا التائية مفيدة أيضًا إذا كانت مستويات الأجسام المضادة غير كافية، وتعتبر روابط الحماية هذه مهمة نظرًا لنتائج اللقاح الناجحة الأخيرة من التجارب البشرية، واحتمال أن تصبح هذه اللقاحات وغيرها متاحة على نطاق واسع في الربيع؛ ونتيجة لذلك، قد تحتاج اللقاحات المستقبلية إلى الترخيص بناءً على الارتباطات المناعية بدلاً من الفعالية السريرية".