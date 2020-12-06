بدون بطانة.. رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة قبل ختام القاهرة السينمائي (فيديو)

لايف ستايل
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "يوسف" خلال المقطع وهي ترتدي فستان شيفون باللون الأسود، تميز بنقوشات "الجماجم"، جاء بأكمان طويلة ورقبة، مع فتحة هوليود الواسعة التي كشفت عن ساقيها، فضلًا عن كونه دون بطانة.
الجدير بالذكر إن الفنانة غابت عن حفل الافتتاح، وينتظر الجمهور إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.
كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.
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