بعد قصة حب.. "منى" تطلب الخلع: مبيعرفش يدلعني

علاقات و مجتمع

لم تتخيل الفتاة العشرينية "منى.ق.ا" التي تزوجت عن حب من شخص أعجبت به فور رؤيته، بأن نهاية قصتهما ستأتي بهذه السرعة، وأنها سترفع عليه قضية خلع، وذلك بعد أن اكتشفت ضعف قدرته الجنسية، بحسب قولها.

كانت "منى" قد ارتبطت عن حب بفارس أحلامها، بعد أن أعجب بها من النظرة الأولى، وارتبطا بعلاقة عاطفية لنحو 7 أشهر كللت بالزواج، لكن بعد عام ونصف فقط طلبت الزوجة الطلاق ليرفض الزوج فرفعت عليه قضية خلع.

بجسد نحيل، وقفت الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عاما، أمام مسؤولي مكتب تسوية النزاعات الأسرية، بمحكمة السرة، طالبة الخلع من زوجها، وهي تقول، "اكتشفت عدم قدرته الجنسية منذ الشهور الأولى، لكنه لم يتحسن، فطلبت منه الذهاب لطبيب للعلاج إلا أنه رفض واتهمها بأنها السبب لإفراط مشاعرها، وأن الذهاب لطبيب ينتقص من رجولته"، طالبة إقامة دعوى خلع من زوجها "باسم"، الذي يكبرها بـ3 أعوام.

وقالت الزوجة، في دعواها، إنها تزوجت زواجا عن حب، مؤكدة أنها حينما كانت في الجامعة، تعرفت على شاب يكبرها بـ3 أعوام، وارتبطا لنحو 7 أشهر عاطفيا، وقرر خطبتها فوافقت، واستمرت الخطوبة لعام ثم تزوجت وهي في العام الأخير بالجامعة، "كنت مبسوطة إني اتجوزت عن حب، لكن اتصدمت لما لقيته ضعيف جنسيا وأنا إنسانة وشابة صغيرة وليا حقوق، ومحتاجة حد يلبي احتياجاتي، وفي البداية قولت يمكن دا طبيعي لكن اكتشفت إنه مش طبيعي".

وتضيف، "كل فتاة متزوجة تريد الاستمتاع بحياتها، أنا ملقتش أي استمتاع، ومش بتبسط معاه في أي علاقة، فطلبت منه يروح للدكتور لكن فاكر إن ده انتقاص من رجولته، وبيتهمني إني مفرطة المشاعر وميعرفش حاجة عن الدلع".

وتتابع منى، "حاولت أقنعه إننا نروح سوا للدكتور رفض، ولما غضبت عنذ أهلي وجه يصالحني بيقولهم بنتكم مشاعرها مفرطة زيادة عن اللزوم، وحساسة، فرجعت البيت على أمل التغير، لكن دون جدوى، والناس بتسالني محملتيش ليه، فزادت المشاكل بينا".

وهكذا طلبت منى الطلاق ليرفض زوجها، بل ويهددها، بحسب قولها، لتلجأ للمحكمة لإقامة دعوى خلع، و"متنازلة عن كل حقوقي مقابل الخلاص".