بـ "كف واحد".. فتاة تتحدى إعاقتها بامتهان التدريب الرياضي: "إحنا مش مختلفين"

لايف ستايل

لم تعرف المستحيل خلال سنوات حياتها، فاتخدت من إعاقتها دافعًا للنجاح والتحدي، حيث وُلدت بـ5 أصابع فقط في يداها، حتى تميزت في مجال مجال التدريب الرياضي، وأصبحت "أوليفيا تشامبان" صاحبة الـ22 عامًا.

وُلدت المدربة البريطانية "أوليفيا تشابمان"، بدون أصابع في يدها اليمنى، وفي عامها الثاني، خضعت لعملية جراحية لنقل أحد أصابع قدمها إليها، حتى يتم منحها القدرة على الضغط، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

خلال سنوات حياتها، طمحت الفتاة العشرينية في أن تصبح عارضة أزياء، لكنها سلكت طريقًا آخر وهو العمل في مجال التدريب الرياضي حتى تفوقت به، ورغبت في أن تكون نموذجًا يحتذى به من قبل الذين يعانون من إعاقة الأطراف.

وخلال تصريحاتها، قالت "أوليفيا": "الدفاع عن أصحاب إعاقات الأطراف مهم للغاية، لأن تلك الإعاقة لا يتم الحديث عنها بشكل كافٍ، وأريد أن أُعلم الأطفال الذين وُلدوا بتلك الإعاقات، أنهم سيُقبلون داخل المجتمع، وسينجحون ويحبون أيضًا، فأنا أعتقد أن الاختلافات الفريدة بين الجميع جميلة".

وأضافت المدربة العشرينية: "كان والداي قلقين من تعرضي للتنمر، لكنهما تأكدا من تقديري كشخص كامل بسبب نجاحي المهني الكبير، وطموحي في تحقيق ذاتي".

في عامها الـ18، كانت تحاول "أوليفيا" إخفاء يدها اليمنى حتى لا يراها الأناس وتثير اشمئزازهم، إذ كانت تضعها بشكل دائم إما داخل حقيبتها أو جيوب ملابسها، لكنها في عام 2019 وبعد الانفصال عن حبيبها، قررت ألا تخفي إعاقتها عن الأعين مرة أخرى، وأصبحت ترتدي ملابس ذات أكمامًا قصيرة وتدرب نفسها على مصافحة الآخرين، وهو ما جعلها تشعر بالراحة وقبول الذات، إذ أصبحت تنشر صورها بدون خجل أمام متابعيها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".