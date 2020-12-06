الامارات | الرئيس الكوري يمنح نورة الكعبي وسام الخدمة الدبلوماسية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري يمنح نورة الكعبي وسام الخدمة الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي ان، وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، وسام الخدمة الدبلوماسية - ميدالية غوانغ هوا، تقديراً لجهودها في دعم وتطوير العلاقات الإماراتية - الكورية من خلال تشجيع التبادل الثقافي والإبداعي بين البلدين.

وخلال حفل في فندق سانت ريجيس أبوظبي، ونيابة عن الرئيس الكوري، قدمت وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه، وسام الخدمة الدبلوماسية إلى نورة الكعبي، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، كون يونج وو.

وعبّرت نورة الكعبي عن شكرها للرئيس الكوري على منحها هذا الوسام، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطوراً مهماً في مختلف المجالات بفضل دعم قيادة البلدين والشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تمثل نموذجاً للعلاقات الدولية المتفردة، كما يتمتع البلدان برؤية مشتركة في تعزيز قيم التعايش والاستقرار، واعتماد السلام كمدخل لتنمية الشعوب والمجتمعات.

وأكدت أن «زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية منحت دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونقلت العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من التعاون بعد توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة بين مؤسسات البلدين في مختلف القطاعات».

وأضافت نورة الكعبي: «لقد أسهم الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري الذي انطلق مطلع هذا العام تحت شعار (تلاقي الثقافات) في فتح قنوات الحوار بين المجتمعات الإبداعية في البلدين من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية مشتركة عززت العلاقات الثنائية، ومهدت الطريق نحو من النمو والتقدم على مختلف المستويات في مجال الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والرياضة».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news