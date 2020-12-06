كورونا اليوم: هل اللقاح آمن رغم الآثار الجانبية؟.. وهذه مدة المناعة بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

اللقاح آمن رغم الآثار الجانبية

كشف البروفيسور أنتوني هارندن، الممارس العام ونائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ببريطانيا ، سبب سلامة لقاح كورونا حتى مع ظهور الآثار الجانبية، وفقا لصحيفة " mirror" البريطانية.

ويقول البروفيسور إنه لا يوجد دليل على أن الآثار الجانبية للقاح أكبر من ألم الذراع والصداع وربما الحمى الخفيفة، إن هذه هي الأعراض التي يمكنك الحصول عليها من لقاح الإنفلونزا العادي، على الرغم من أنك قد تصاب بألم في الذراع أكثر قليلاً بهذا الحقن، إن عدم الحصول على اللقاح أقل أمانًا بكثير من تحمل المخاطر الصغيرة من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، والتي قد تكون نادرة جدًا.

مدة المناعة بعد التطعيم

قالت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لـ 3 أشهر، ولو أنها قد تستمر لفترة أطول حسب الحالات.

وأضافت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية أن "مدة المناعة الطبيعية إزاء عدوى طبيعية أو تلقيح ليست معروفة حاليا" بشكل دقيق، وفقا لـ"Sky News".

الأدوية المضادة للفيروسات لا تؤثر على معدل الوفيات

جاء في دراسة نشرتها New England Journal of Medicine، أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات، لا يؤثر على شدة مرض كوفيد -19، ولا على معدل الوفيات بهذا المرض.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن مجموعة من العلماء بالولايات المتحدة، قامت بتحليل بيانات 11330 مريضا بالغا من المصابين بكوفيد-19، في 405 مستشفيات في 30 دولة، ودراسة طرق علاجهم، بما في ذلك تلقي الأدوية المضادة للفيروسات – الريمديسفير، وهيدروكسي كلوروكوين، لوبانوفير، وإنترفيرون بيتا 1، بشكل إجمالي تم تسجيل ما مجموعه 1253 حالة وفاة بسبب المرض. وخلال فترة 28 يوما، كان معدل الوفيات بسبب المرض، 11.8 بالمائة، وفقا لروسيا اليوم.

طرح لقاح فايزر هذا الأسبوع

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوأنتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع.

وتجعل الخطوة اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء، بحسب رويترز