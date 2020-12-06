شاهدي أجمل إطلالات منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - للجميلة منى زكي ذوق خاص في الأناقة، يتطور مع الموضة لكن دون أن تخسر خصوصيتها والملامح التي تميزها دائمًا، والتي تعودنا عليها منذ بدايتها في التسعينات وحتى الآن، تعرفوا إلى ذوقها معنا.

لكل فتاة ذوق خاص بها مهما كانت تتبع الموضة، تتوه أحيانًا مع التغير السريع للموضة، إلا أننا إن دققنا النظر، سنجد بصمة لكل فتاة تظهر فيها شخصيتها، من خلال اختياراتها، لذا دققنا في اختيارات النجمة منى زكي، واستخرجنا بصمتها الخاصة في الأناقة، لنتشاركها معكم.



الشعر:

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تعشق منى زكي الشعر القصير، وتحافظ على طول معين لشعرها لم تغيره منذ بدايات ظهورها، وكذلك لون شعرها، فهي لا تحب أن تصبغ شعرها بدرجات قوية تغير ملامحها أو تلفت النظر، هذه الإطلالة الناعمة، ودرجات اللون البندقي والكستنائي، صنعت بصمة منى زكي وإطلالتها.

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المكياج:

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رسمة عيون القطة التي تشتهر بها منى زكي، واستعمال الآيلينر فوق العين، هما توقيع منى زكي المميز في المكياج، إلى جانب ميلها للمكياج على لون واحد، والدرجات البرونزية والبنيات والوردي، تحب منى زكي المكياج الناعم أكثر من الجريء، ونادرًا ما تلجأ للألوان القوية والجريئة، لأجل جلسة تصوير أو دور، أو حفل كبير.

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الثياب:

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منى زكي رمز للفتاة الناعمة الرقيقة، التي مهما مر عليها الزمن، ظلت تحافظ على هذه المكانة في قلوبنا، عبر ملابسها البناتي الرقيقة قليلة التفاصيل، تحب ثياب البحر والفساتين الناعمة والبرانيط، تظهر رقتها في الخامات الناعمة التي ترتديها، وفي الألوان والتفاصيل، إلا أن لديها حباً لا يمكننا إنكاره للون الأسود، وللصور الأبيض والأسود.

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فساتين السهرة:



القصات البسيطة والألوان السادة، والأقمشة الناعمة الشفافة، هي كلمة السر لقلب منى زكي، نادرًا ما ترتدي فستان سواريه منقوشاً، أو به الكثير من التطريز والتفاصيل، يغلب على إطلالاتها اللون الواحد والقصات البناتي الناعمة والحالمة، والكرانيش الأنثوية والهادئة.



الإكسسوارات:

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منى زكي تحب الأقراط، تتفنن في اختيارها وتتابع أحدث موضاتها، وتعتبر من أبرز أنواع الإكسسوارات التي تحرص عليها في إطلالاتها، خاصة مع طول شعرها القصير والذي تختار له تسريحات مرفوعة في أغلب إطلالاتها للسهرة، وتفضل الأقراط الكبيرة والمرصعة بالأحجار، والحلقان الطويلة على الرقبة.