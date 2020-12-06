تنسيق البدلات الرسمية من ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - تتجه الممثلة المصرية ياسمين صبري لأهم صيحات الموضة الجديدة والمبتكرة، والتي غالبًا ما تبدو بسيطة وأنيقة بإضافتها لمسات أنثوية ناعمة، لذا رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها بالبدلات الرسمية من وحي حسابها على إنستجرام الذي يتابعها عليه أكثر من ١٣ مليونًا و٦٠٠ ألف متابع؛ لتستوحي منها أفكارًا مميزة وتتألقي بها في العمل أو المناسبات الرسمية.



إطلالة رسمية كلاسيكية من ياسمين صبري

إطلالة رسمية كلاسيكية من ياسمين صبري



الكثير من النساء يعتمدن الأسلوب الكلاسيكي الرسمي ليحصلن على إطلالة جذابة، ومنها تأنقت ياسمين ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف البليزر الأسود المصمم بأزرار ذهبية، وأكملت مظهرها بحذاء بوت أسود وحقيبة حمراء ضخمة، وتزينت بإكسسوارات ذهبية وتسريحة مموجة للشعر ومنسدلة على أحد كتفيها.

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تنسيق صيفي للبدلة الرسمية من ياسمين صبري

تنسيق صيفي للبدلة الرسمية من ياسمين صبري





ظهرت ياسمين صبري في إطلالة رسمية اعتمدت فيها على بدلة كاملة اختارتها بتصميم عصري باللون الكحلي الداكن، وكانت مؤلفة من بليزر دون أكمام مصمم بتحديد للخصر ومزين بأزرار معدنية باللون الذهبي، مع بنطال بأرجل واسعة، وأكملت هذا اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون البيج ومجوهرات ألماسية وذهبية ناعمة، واختارت المكياج الزهري مع تسريحة الشعر الويفي المنسدلة لخيار مميز وأنيق.

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إطلالات البدلة الرسمية باللونين الأسود والأبيض

ياسمين صبري بـ البدلة الرسمية باللونين الأسود والأبيض

شاهدنا ياسمين صبري بعدة إطلالات بالبدل الرسمية بألوان حيادية ناعمة، ولأن البليزر الأبيض من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم وبرز في عدة تصميمات مميزة، تألقت ياسمين صبري في إحدى المناسبات بقصة أنيقة من البليزر المحدد للخصر مع أزرار ذهبية، ونسقت معه بلوزة سوداء ضيقة وبنطلونًا بخصر عالٍ من الجلد الأسود، مع حذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالاً طويلاً وبلوزة باللون الأسود مع بليزر كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وصمم المعطف بأزرار ذهبية، ونسقت معه حزامًا ذهبيًّا وحذاء بوت أسود ليناسب الأجواء الباردة.

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خيارات البدلة الرسمية مع الجينز من ياسمين صبري

خيارات البدلة الرسمية مع الجينز من ياسمين صبري



دخل البليزر صيحات الموضة منذ عدة مواسم ليصبح واحدًا من القطع الأكثر رواجًا، وكذلك فإن الجينز يعتبر من القطع الكلاسيكية والأساسية في الأزياء، لذا نسقت ياسمين صبري إطلالة ببنطال من الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء بفتحة السبعة في الصدر، وبليزر زهري ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بحقيبة خضراء لكسر اللون، وفي خيار آخر أطلت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص رسمي أبيض ومعطف من البليزر الكحلي المصمم بأزرار فضية، واعتمدت لهذه الإطلالة حقيبة برتقالية ضخمة وحذاء بكعب عصري.