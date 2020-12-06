البرتقال سلاحكِ لبشرة وجه نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - بعيدًا عن أنه فاكهة لذيذة منعشة في أجواء الصيف الحارة، إلا أنها مرطّب، وملطّف رائع للبشرة في كل الفصول حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يغذي البشرة المجهدة، ومضادات الأكسدة التي تسمح للبشرة بالتنفس،



والأحماض التي تساعد على تنظيف البشرة من الشوائب.



ماسك البرتقال لتنظيف البشرة



ماسك البرتقال لتنظيف البشرة





- عصير نصف برتقالة

- ملعقة صغيرة قشر برتقال مطحون

- ملعقة صغيرة سكر بني

- زيت لوز

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ المبلّلة،

وابدئي بفركها بلطف، بحركات من نصف دائرية، من الأسفل للأعلى، بخاصة عند منطقة الأنف.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

يفضل عمل هذا السكرب أو المقشّر قبل النوم، بعد إزالة المكياج، وعلى الأقل مرتين أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بشكل دوري، والتخلص أول بأول من الأوساخ والبتكيريا.



ماسك البرتقال لـ تغذية البشرة

تغذية البشرة



- ملعقة كبيرة زبادي

- عصير نصف برتقالة

- ملعقة صغيرة عسل أبيض

- ملعقة شوفان

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك بشكل متساوٍ، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ جيدًا بالماء الدافىء، ثم بغسولكِ الخاص، بالماء البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لإعادة حيوية ونضارة بشرتكِ، بخاصة للمرأة العاملة التي تكون بشرتها أكثر عرضة للإجهاد.

واعلمي عزيزتي أنّ تناول كوب واحد من عصير البرتقال يغذّي بشرتكِ داخليًّا، ويمنحها لمعانًا ونضارة، ولكن ابتعدي

عن وضع الكثير من السكر، لصحة أفضل، والاعتماد فقط على سكر البرتقال الطبيعي.

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