أفكار مناكير عنابي لإطلالة دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - يُعد اللون العنابي من أكثر ألوان المناكير رواجاً في إطلالات الخريف والشتاء، نظراً لفخامته وجاذبية لونه، مما يجعل الكثير من الفتيات تُفضلن استخدامه لإطلالة شتوية أكثر أناقة.

وتختلف طرق تطبيق المناكير العنابي، بحسب توقيت وشكل الإطلالة، وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت مجموعة أفكار لتطبيق مناكير عنابي، للحصول على مظهر مميز لأظافركِ ويديكِ، يناسب إطلالاتك الشتوية الأنيقة:

مناكير عنابي لامع

مناكير عنابي لامع

إذا كنتِ تبحثين عن شكل مميز للمناكير العنابي، يناسب إطلالاتك المسائية التي تعتمدينها في السهرات أو الحفلات، يُمكنكِ تطبيق مناكير عنابي لامع، ذي حبيبات صغيرة من الجليتر، مما يمنح أظافرك إطلالة أكثر إشراقاً وجاذبية.

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مناكير عنابي مطفي مخملي

مناكير عنابي مطفي مخملي

لإطلالة أكثر عملية وعصرية، تناسب الملابس الكاجوال والخروجات الصباحية، يُمكنكِ تطبيق مناكير عنابي مطفي مخملي، وهو ما يُضفي على أظافركِ قدراً من الجاذبية والأناقة.

مناكير عنابي مطفي ومزين بالجليتر الفضي على إصبعين

مناكير عنابي مطفي ومزين بالجليتر الفضي على إصبعين

إذا كنتِ تُفضلين درجات المناكير المخملي المطفي، وترغبين في اعتماده خلال سهرة مسائية أو حفل، يمكنك اعتماد عنابي مخملي مطفي ومزين بالجليتر على إصبعين فقط.

ويفضل تنسيق المناكير العنابي مع الجليتر، مع إطلالة بتدرجات اللون العنابي أو الرمادي أو الفضي، ليضفي عليك جمالاً وجاذبية.

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مناكير عنابي مُزين بالكريستال اللامع

مناكير عنابي مُزين بالكريستال اللامع

إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة وفخمة، يمكنك اعتماد مانكير عنابي مطفي ومزين بالكريستال اللامع على بعض الأظافر بشكل أنيق.

ويفضل تنسيق المانكير العنابي المطفي والمزين بالكريستال اللامع مع إطلالات باللون العنابي أو تدرجاته، أو اللون الأسود، أو اللون الرمادي، كما يمكنك تطبيقه في المناسبات والحفلات المسائية.

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