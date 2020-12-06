8 فيتامينات ومعادن لتقوية جهاز المناعة: اعرفي مصادرها وخليها في بيتك

صحة

جهاز المناعة هو حائط الصد والدفاع الرئيسي عن جسم الإنسان، إذ يحميه من السموم والالتهابات والفيروسات التي تحاول اختراقه، لكن هذا الجهاز الحيوي يحتاج إلى تقوية، خاصة خلال فصل الشتاء، الذي يشهد تفشي واضح للفيروسات والأمراض.

وهناك مجموعة من الأغذية يجب تناولها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، حتى يكون الجسم مستعد لتلقي ضربات الفيروسات والسموم والبكتيريا عندما تهاجمه.

وينصح عدد من خبراء التغذية، بتقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية بدلا من اللجوء إلى الأدوية والعقاقير، وبالتالي يجب أن يحصل الجسم على بعض الفيتامينات، لضمان حصانته.

فيتامين "A"

يتمتع فيتامين "A" بخصائص مضادة للأكسدة، كما أنه يعتبر من المغذيات المهمة للنمو وانقسام الخلايا والتكاثر وتقوية المناعة، ومن أبرز مصادره سمك التونة بالإضافة إلى الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والجوز والشمام والخضروات الورقية ذات اللون الغامق.

فيتامين "E"

يعتبر الفيتامين "E" مضادا قويا للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مساندة الجسم على مقاومة الأمراض والعدو، ويتوافر بكثرة في الأغذية النباتية الغنية بالدهون، مثل اللوز والفول السوداني، وبذور زهرة عباد الشمس والصويا والبندق.

فيتامين "C"

يساهم فيتامين "C" في منع العدوى أو تقصير مدة المرض، كما يعزز مقاومة الجسم، وتعد الحمضيات مصدرا رئيسيا له، علما بأن هناك مصادر أخرى له، مثل السبانخ والبرتقال والكرنب والفليفلة والفراولة والبابايا، بحسب موقع "كليفلاند كلينك" الطبي.

فيتامين "D"

قد يؤدي نقص الفيتامين "D" إلى مشاكل صحية عديدة تؤثر على العضلات والجهاز المناعي، هذا إلى جانب هشاشة العظام، والشعور بالإرهاق على نحو مستمر. ويمكن تعويضه عن طريق تناول المكملات ضمن الجرعات التي يوصي بها الأطباء، هذا إلى جانب الإكثار من تناول مجموعة من الأغذية مثل سمك السلمون والتونة والسردين والحليب وعصير البرتقال والحبوب الكاملة.

حمض الفوليك

يقلل حمض الفوليك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقوي جهاز المناعة، ويقي الجسم من ضغط وفقر الدم، وللحصول على كميات كافية منه ينبغي الإكثار من الفاصوليا والعدس والخبز المصنوع من الحبوب والأرز الكامل أو الأسمر.

الزنك

يعد الزنك عنصرا ضروريا لإنتاج الخلايا المناعية، حيث يمثل المحار والسلطعون واللحوم الخالية من الدهون والألبان والفاصوليا والحمص، مصدرا غنيا لهذا العنصر الحيوي.

الحديد

يساعد الحديد الجسم على نقل الأوكسجين إلى الخلايا، كما أنه عنصرا رئيسيا في عمليات الجهاز المناعي، ويتسبب نقصه في فقر الدم وما يرافقه من أعراض مثل الصداع والضعف العام وضيق التنفس.

وبمقدور أغذية تأمين كميات مهمة من الحديد مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسردين والمحار وبلح البحر والتونة، كما أنه يوجد في الفاصوليا والبروكلي والكرنب والحبوب الكاملة.

السلينيوم

للسلينيوم تأثير قوي على الجهاز المناعي، فضلا عن أهميته في تحسين الخصوبة وصحة جهاز الدوران وحماية الدماغ والجهاز العصبي من الأمراض.

ويوصي الأطباء بتناول عدد من الأغذية للحصول على كميات كافية من السلينيوم دون المبالغة في ذلك لكونها غنية بالدهون مثل المكسرات والجوز والمأكولات البحرية والكبد ولحم الدجاج والأجبان.