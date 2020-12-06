ما بعد الاستئصال.. أين يذهب "ثدي" مريضة السرطان؟

صحة

بات سرطات الثدي هو الورم الشائع الذي يأكل جسد محاربه، ربما على مدار أشهر أو سنوات، أو فترات متباعدة تشبه الحرب الباردة بين مكافح المرض، والورم الخبيث نفسه.

ويلجأ العديد من الأطباء إلى إزالة الثدي بأكمله للتخلص من الورم، كخطوة علاجية، تعقبها كثير من الخطوات والعلاج، وكثير من المرضى قد يلجأن فيما بعد إلى زراعة ثدي تعويضي، لكن يبقى السؤال الأهم الذي يشغل بال مكافحات سرطان الثدي: ما مصير الثدي عقب استصاله؟

أوضح الدكتور خالد محمد أستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز أورام المنصورة، بأنه عقب استئصال الثدي، قد يواجه أكثر من مصير، بين الحفظ أو التخلص منه، قائلا: "عينة الثدي بعد استئصال الورم يتم استقبالها في معمل تحليل الباثولوجي، لتحليلها وتحديد نوع وحجم ومرحلة الورم، لتحديد نوع العلاج المكمل، سواء كان كيماوي أو هرموني أو موجه".

وأضاف أستاذ مساعد جراحة الأورام، لـ"هُن": "أنه بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة، يتم التخلص من الثدي المستأصل بطريقة طبية، كـ(نفايات طبية)، أو يمكن استخدام بعض العينات بعد حفظها بطريقة معينة، ووضعها في المتاحف الطبية للتدريس للطلبة أو استخدامها بحثيًا بعد موافقة المريضة".

بشرى سارة لمريضات سرطان الثدي

قال الدكتور سعيد أحمد النويعم، أستاذ علاج الأورام كلية الطب جامعة الإسكندرية، في وقت سابق، إن علاج سرطان الثدي الانتشاري لـ"المراحل المتأخرة"، شهد نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية، وبعض العلاجات، التي أعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي، لترفع نسب الشفاء بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى نسبة أعلى بكثير من التحكم في أعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية أطول، تصل إلى أكثر من سنتين بدون نشاط للمرض.

جاء ذلك خلال إضاءة "مكتبة الإسكندرية" باللون الوردي، تزامنا مع حملة "هي"، في دعوة صارخة لإلقاء الضوء على مرض سرطان الثدي "الانتشاري".

وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن من أهم أهداف حملة "هي"، إيضاح الفرق بين مراحل سرطان الثدي المختلفة، إذ تراوحت مراحل سرطان الثدي من 1 إلى 4 مراحل، مع العديد من الفئات العمرية، موضحا أن الرقم الأقل، يشير إلى المراحل المبكرة من السرطان، بينما الأرقام الأكبر، السرطان تعكس أنه في مراحله المتأخرة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن سرطان الثدي الانتشاري، الذي يسمى بالمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي المتقدم، عندما ينتشر في الجسم، فإنه قد ينتشر خارج الثدي إلى أعضاء أخرى في الجسم، يصعب السيطرة عليه، لذا نسعى لإلقاء الضوء عليه، وترعاه إحدى الشركات.