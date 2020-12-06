محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
طلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جذابة على الريد كاربت في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت إنجي فستاناً طويلا بقصة الكب، باللوني الأسود من أعلى، والفضي من أسفل، بصيحة الميتاليك.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم بإطلالة جديدة على ريد كاربت القاهره السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.