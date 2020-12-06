ريهام عبد الغفور ببدلة في رابع أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي تالقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الريد كاربت اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جديدة. إذ ارتدت ريهام بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها شميز باللون الذهبي مزود بأكمام طويلة منفوخه. نسقت ريهام مع إطلالتها كلاتش باللوني الأسود والذهبي، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم. اعتمدت ريهام مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع.

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