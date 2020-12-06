حقيقة ظهور ابنة فؤاد خليل بعد 8 أعوام من وفاته: لقينها في الهند

علاقات و مجتمع

"صورة حديثة لحنين ابنة الفنان الجميل فؤاد خليل الله يرحمه"، تحت هذا الوصف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة مرتدية الحجاب، بجانب الفنان الراحل، زاعمين خلالها أنها ابنته التي ظهرت من جديد على "السوشيال ميديا".

جاء تداول الصورة عبر منصات "فيسبوك" و"إنستجرام"، بعد قرابة 8 أعوام من وفاة الفنان فؤاد خليل، وهو ما أثار تعجب منه أبناء الفنان الراحل، وهما "منة" و"أحمد".

وعلقت منة فؤاد، على الصورة المزعومة التي نشرت عبر إحدى صفحات "إنستجرام"، قائلة: "ديه مش بنته.. أنا بنته الوحيده وليا أخ تاني، ويا ريت نشيل البوست".

وكتب أحمد الابن الوحيد للفنان الرحل فؤاد خليل، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ساخرا من الصورة المزعومة: "ياه الحمد لله لقيت أختي اللي كانت تايهة في الهند.. اللي أنا وأختي منة الله مكناش لقينها لحد ما شفنا البوست ده ،وعطرنا فيها تحت الفيل حزينة، لكن مشيئة ربنا أنها ممتش".

لم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض لها أبناء الراحل فؤاد خليل، لهذا الموقف، ففي شهر سبتمبر الماضي، نشر حساب يحمل اسم "سارة خليل"، زاعمة أنها ابنة الفنان الراحل، ونشرت صورته وطالبت بالدعاء بالرحمة له.

ووقتها خرجت الابنة الحقيقية "منة خليل" للرد على الفتاة، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلة: "أقسم بالله ما أختي.. ناس مريضة".

فؤاد خليل

يذكر أن الفنان فؤاد خليل، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، كان أهمها أيضًا مشاركته في فوازير "عمو فؤاد"، كما اشتهر بدور "الريس ستاموني". وتزوج من إحدى زميلاته بكلية طب الأسنان، وأنجب منها ابنيه أحمد ومنة الله.

وأصيب الفنان فؤاد خليل، بالشلل الذي عانى منه قرابة 8 أعوام، وابتعد خلال هذه المدة عن الساحة الفنية، حتى وافته المنية في 9 أبريل عام 2012.