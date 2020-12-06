ابنة إيمان العاصي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

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حرصت الفنانة إيمان العاصي على اصطحاب ابنتها "ريتاج"، خلال حضور العرض الأول لفيلم "عمار"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

ويعد هذا الظهور الأول لابنة إيمان العاصي، بصحبتها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت الفنانة بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود "كات شيفون" أسفله بطانة طويلة، وبتسريحة شعر بسيطة، فيما ظهرت ابنتها، بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بـ"بنطلون" أسود، و"بلوزة" ملونة باللونين الأبيض والأسود، وشعر انسيابي.

يذكر أن فيلم "عمار" من تأليف أحمد الدهان، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولته شريف سلامة، وإيمان العاصي، إذ تدور أحداثه حول أسرة تعاني من الحظ السيئ، ومن ثم تصل إلى قصر "آل غريب"، وتتوالى الأحداث.

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.