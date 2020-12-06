كتب: هن - 07:11 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020

قدّم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة فاصوليا بالبطاطس، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل سلطة فاصوليا بالبطاطس فاصولياء حمراء فاصولياء بيضاء بطاطس مكعبات مسلوقة كمون بقدونس ملح وفلفل زيت زيتون خل عصير ليمون بصل أخضر جبنة بارميزان رانش صوص كابوتشا طريقة عمل سلطة فاصوليا بالبطاطس يضرب في الكبة البقدونس والملح والفلفل والخل وزيت الزيتون وعصير الليمون والجبنة البارميزان والرانش صوص يخلط الصوص مع الفاصولياء والبطاطس في طبق التقديم تضاف حلقات البصل الأخضر تقدم السلطة

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة فاصوليا بالبطاطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.