بسبب الإقبال.. مؤسسة بهية تعلن عن إنشاء مستشفى جديد بالشيخ زايد

علاقات و مجتمع

قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إن المؤسسة استطاعت خلال الخمس سنوات ونصف الماضية استقبال 140 ألف سيدة من جميع أنحاء الجمهورية في مستشفى بهية الهرم، وذلك للكشف المبكر، تلقي العلاج للمصابات بسرطان الثدي بشكل كامل.

وأضافت "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بسبب الإقبال خصصت الدولة للمؤسسة أرض بمدينة الشيخ زايد، ووضع حجر الأساس بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، 24 نوفمبر الماضي، وإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لسرطان الثدي بالشيخ زايد.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى للانتهاء من بناء الهيكل الخرساني للمستشفى خلال 8 أشهر، والانتهاء من كافة الأعمال خلال عامين، لافتة إلى أن مساحة المستشفى الجديدة ستكون أكبر، حيث تبلغ مساحة الأرض 6 آلاف متر، وستحتوي على غرف عمليات إضافة لخمس غرف للعلاج الإشعاعي، واسقبال 530 ألف سيدة.

ونصحت السيدات بعد بلوغهن سن الأربعين بإجراء كشف مبكر لسرطان الثدي، نظرا لأن تكلفة علاج مرض السرطان مكلفة للغاية، وإذا جرى تداركها في البداية تكون التكلفة منخفضة، لافتة إلى أن المؤسسة خصصت الرقم 16602 لحجز دور لإجراء الكشف المبكر، وإذا كانت الحالة إيجابية سيتم متابعتها بشكل دقيق.