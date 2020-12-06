"لو زميلك اتصاب بالفيروس".. 11 نصيحة للحفاظ على نفسك من كورونا

صحة

بدأت مصر بالفعل الدخول في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحذرت وزارة الصحة المصرية من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مع توقعها ازدياد الأعداد إلى ما يزيد عن 300% من الأعداد الحالية، الأمر الذي ينذر باحتمالية الاختلاط مع المصابين بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قدمت 11 نصيحة في حال الاختلاط بالمصابين، جاءت على النحو التالي:

اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الخط الساخن المخصّص لكوفيد-19 لمعرفة أين ومتى يمكنك إجراء الاختبار.

تعاون مع إجراءات تتبع المخالطين لوقف انتشار الفيروس.

إذا لم يكن الاختبار متاحاً، الزم المنزل وابتعد عن الآخرين لمدة 14 يوماً.

لا تذهب أثناء هذه المدة إلى العمل، أو المدرسة، أو الأماكن العامة.

اطلب من شخص آخر أن يحضر لك المشتريات.

ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، حتى أفراد أسرتك.

ارتدِ كمامة طبية لحماية الآخرين.

نظف يديك بشكل متكرر.

امكث في غرفة منفصلة عن سائر أفراد الأسرة، وإذا تعذّر ذلك البس كمامة طبية.

حافظ على التهوية الجيدة في الغرفة.

إذا كنت تتقاسم غرفة مع أشخاص آخرين، باعد بين الأسرّة بمسافة متر واحد على الأقل.

راقب نفسك لتحري ظهور الأعراض لمدة 14 يوماً.

حافظ على إيجابيتك بالبقاء على اتصال بأحبائك عبر الهاتف أو الإنترنت، وبممارسة التمارين الرياضية في المنزل.