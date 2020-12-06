في الشتاء.. 5 إرشادات تمكنك من فقدان الوزن بدون دايت أو رياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

مع إقبال فصل الشتاء وبرودة الطقس يعاني الكثير من الكسل والخمول، ما يتسبب في صعوبة ممارسة التمرينات الرياضية، أو حتى اتباع دايت بسبب الحرص على تناول الأطعمة التي تساعد على التدفئة، ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

وبما أن الطقس بارد والبعض لا يفضل ممارسة الرياضة، ولا يستطيع اتباع دايت، فهناك إرشادات تساهم في فقدان الوزن دون الحاجة إلى ذلك.

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