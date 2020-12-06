ميساء مغربي تتألق بفستان قصير في رابع أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تالقت الفنانة ميساء مغربي على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت ميساء فستانا من الجلد مزيج بين اللوني الأبيض والأسود، بأكمام طويلة منفوخة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

