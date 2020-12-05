كافيه يخصص يوما للسيدات فقط: عشان يقعدوا براحتهم بعيد عن الرجالة

علاقات و مجتمع

كافيه يفتح أبوابه للسيدات والفتيات فقط، حيث خصص يوما كاملا لهن للاستماع بأوقاتهن مع صغارهن، من خلال توفير "قعدة عربي" وأغاني حسب أذواقهن.

تحكي إسراء، وهي مسؤولة بالكافيه، أنهم كإدارة كافية تلقت طلبا من إحدى السيدات تطالب فيه بتخصيص مكان للسيدات فقط، وجرى عمل استفتاء حول اختيار يوم للسيدات فقط، وبالفعل جرى تحديد يوم الأحد، لاستضافة السيدات والفتيات فقط دون الرجال من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر مساء: "لو التجربة نجحت هنخلي كل يوم حد للستات والبنات وبس".

تقول إسراء لـ"هن"، إنهم استعانوا بطاقم كامل من الفتيات، ومنحوا جميع الرجال العاملين في الكافية إجازة، وتركوا عاملا واحدا فقط على الباب في الخارج لمنع أي رجل من الدخول: "عشان يكونوا على راحتهم، اللي عايزة تقعد براحتها أو تلبس اللبس اللي يعجبها وهي مطمنة إن مفيش راجل هيدخل، خاصة لو في منتقبات".

ترحيب شديد من قبل السيدات والفتيات اللاتي بدأن الاستعداد لهذا اليوم، بعد أن أعلنت إدارة الكافيه عبر صفحتها تخصيص هذا اليوم، قبل 10 أيام، وتوفير كافة سبل الراحة لهن ولأطفالهن: "عملنا لهم فطار فلاحي، فطير مشلتت وجبنة وعسل وطحينة"، بجانب إتاحة الفرصة لكل سيدة باصطحاب كاميرا معها للتصوير بالمجان: "المكان بيتميز إن الفيو بتاعه الأهرامات، وبيجلنا ناس كتير تصور سيشن أفراح، ففتحنا التصوير الشخصي مجانا عشان يوثقوا تفاصيل اليوم ده".