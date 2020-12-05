زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده بتورتة "التاسعة"

علاقات و مجتمع

احتفلت دانيا البنهاوي، بعيد ميلاد زوجها الفنان كريم فهمي، في حفل بسيط ضم عدد من أصدقائهما والأسرة.

ونشرت البنهاوي، عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من صور حفل عيد الميلاد، والذي جرى الاحتفال خلاله بـ"تورتة" حمراء حملت علم النادي الأهلي ورقم 9، تعبيرًا عن البطولة التاسعة، التي حصدها الفريق، منذ أيام من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من بين الحاضرين، الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن.

فيما ارتدت زوجة كريم فهمي، "جامب سوت" سوداء، وظهرت بتسريحة شعر انسيابية.

كريم فهمي وزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

ومنذ أيام، حضر الفنان كريم فهمي وزوجته فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وأطلت دانيا البنهاوي، بفستان أبيض "وان شولدر" ومفتوح من منقطة البطن.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.