صور.. فنانات يتألقن بفساتين البطانة القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

لايف ستايل

إطلالات متعددة التصميمات والألوان، تتشابه فقط في "البطانة القصيرة"، تألقت بها الفنانات خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المنعقد بدار الأوبرا المصرية.

ويرصد "هن"، أبرز الفنانات اللاتي لفتن الأنظار بالبطانة القصيرة، في مهرجان القاهرة السينمائي.

إلهام شاهين

اختارت الفنانة إلهام شاهين، الظهور بفستان تميز بأنه طويل ومنفوش، ومصنوع من طبقات شفافة تظهر البطانة القصيرة، من توقيع دار الأزياء PERLA.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي، بفستان أسود طويل تميز بأنه مزين بقماش شفاف يظهر البطانة القصيرة، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، خلال فعاليات المهرجان.

ريم العدل

أطلت مصممة أزياء الأفلام ريم العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، بفستان طويل ولامع، يجمع بين اللونين الأسود والبني الفاتح، ومزود ببطانة فاتحة قصيرة، مع اعتمادها على شعر كيرلي.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم الكاتب وحيد حامد، في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.