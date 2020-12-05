دراسة: الابتسامة أثناء الحصول على الحقن تقلل الشعور بالألم

صحة

مع قدوم فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، يلجأ الملايين من الأشخاص حول العالم للحصول على المصل المضاد لنزلات البرد والإنفلونزا، وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها عدد من علماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن أن ابتسامة الشخص أثناء حصوله على الحقنة، يمكنها التقليل من الشعور بألم الوخز بنسبة تصل إلى 40%.

وأضاف الباحثون، أن الابتسامة الحقيقية تخفف بشكل كبير من الاستجابة الفسيولوجية للجسم المرتبطة بالشعور بألم الإبرة، وذلك عن طريق خفض معدل ضربات القلب، حسب موقع news-medica.

وتضمنت الدراسة 231 شخصًا، أبلغوا بأنفسهم عن مستويات الألم التي شعروا بها أثناء حصولهم على حقن محاليل ملحية، إذ ابتسموا جميعهم خلال تلك اللحظة، وهو ما أسهم في تقليل الشعور بآلام الحقنة.

وكشف الباحثون، عن أن اختلاف الابتسامة من شخص لآخر أسهم في تغير كبير بدرجة الإحساس بالألم، فالذين ابتسموا ابتسامات عريضة كان شعورهم أقل ممن ابتسموا ابتسامات عادية، دون إظهار تعبيرات بارزة على الوجه والخدين.

وقال أحد المسؤولين عن الدراسة ويدعى "بريسمان": "تُظهر دراستنا طريقة بسيطة ومجانية وذات مغزى سريري لجعل الشعور بآلام الإبرة أقل، وذلك نظرًا لانتشار حالات من القلق المتواجدة بين المرضى خلال ممارستنا الطبية، ونأمل في أن تساعد تجربتنا على فهم كيف ومتى تساعد الابتسامة على تعزيز استراتيجيات الحد من الشعور بالألم الفعالة التي تؤدي إلى تجارب أفضل للمرضى".

فيما كشفت التقارير أيضًا، عن أنه يجري استخدام ما يقرب من 16 مليار حقنة بمعدل سنوي، وهو ما دفع فريق الباحثين في إجراء تجربتهم العلمية الكبيرة، وتطبيقها بصورة فعالة وسريعة، والتوصل إلى نتائج تُشعر المرضى بالراحة والاطمئنان من الخضوع للحقن.