أشرف عبدالباقي عن أول حب في حياته: كنت بشاور لنتيجة على الحيط

علاقات و مجتمع

تحدث الفنان أشرف عبدالباقي عن قصص الحب التي عاشها في بداية حياته، موضحًا أن أولها هو وقوعه في حب "نتيجة معلقة على الحائط".

وأوضح "أشرف" خلال لقائه في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أن أول حب في حياته بدأ يرى سيدة في عمارة مجاورة لهم، تظهر في المساء: "كنت بشوفها بالليل ولما النور ينور من بعيد بكون شايف ملامح كده.. فابتديت أعيش بقى قصة حب وكنت بشاورلها.. وابتديت أنور وأطفي نور البلكونة عشان ألفت نظرها.. وهي طلعت نتيجة متعلقة على حيطة، رومانسي جدًا وعشت أحلام وحكايات.. كنت ببقى شايف من بعيد واحدة.. وهي النتيجة الوحيدة اللي حبتها في حياتي".

أما قصة الحب الثانية التي كانت في حياته، مع ابنة الجيران: "ادتني ميعاد وماروحتش خوفت من الفكرة أني أقابل واحدة.. وهي كانت أجرأ مني.. وادتني الميعاد بالإشارات.. بصيت من البلكونة لقيتها راحت فعلا وقت الميعاد".

وتابع "أشرف": "أنا خوفت من الفكرة كلها أن يكون فيها واحدة وأعرفها.. عشان أنا كنت شايف التصرف دا انحراف وأني برضو ماعنديش ثقة في نفسي وقتها.. عشت قصص حب من طرف واحد مُلهمة بيني ونفسي وفي الأخر بكون عارف أن عمري ماهشوفها تاني".

كما انتقل "أشرف" في حديثه إلى أنه أجرى تحليل DNA في أمريكا ليس لمعرفة نسبه لانه متأكد من ذلك الأمر، لكنه شاهد برنامج تليفزيوني في السابق يستضيف مجموعة من الاشخاص وكل شخص منهم يتحدث عن أصوله ويقوم البرنامج بعمل تحليل DNA له ويكتشفون تاريخ أصوله من قبل 1000 سنه، فأراد معرفة أصوله القديمة، وحين أجراه اكتشف أن عائلته متواجدة منذ 400 عام في القاهرة.

وقدّم "أشرف"التحية والشكر لكل المشاركين والحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفًا "كلنا موجودين رغم كل الظروف والتحديات بسبب كورونا التي تواجهنا الآن وواقفين على رجلينا".