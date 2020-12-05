5 حيل تمكنك من السيطرة على الجوع الليلي أثناء الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس يسعى الكثير لتناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية بكميات كبيرة، وذلك للحصول على التدفئة اللازمة، ولكن ذلك يتسبب في زيادة الوزن، ويهدد بالسمنة.

وأكثر وقت يعاني فيه الفرد من الجوع هو الليل، وهناك العديد من النصائح التي تساهم في تقليل الشعور بالجوع ليلًا في فصل الشتاء.

لقراءة المزيد اضغط هنا

https://www.elconsolto.com/medical-advice/advice-news/details/2020/12/2/1923679/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7-5-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1?fbclid=IwAR3mBcpEZcrtd214nYRg9rRFkvMRHaV6V0B_--PAmp5GqBAlv0wYrVm1F2Y