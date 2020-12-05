مصدر عن الحالة الصحية لأسرة وليد سليمان بعد نقل اللاعب إلى المستشفى: لسه إيجابي

صحة

أعلن مصدر عن دخول اللاعب وليد سليمان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت رعاية طبية في أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد استمرار إيجابية مسحته لفيروس كورونا.

وحرص مسئولو الأهلي على التواصل مع اللاعب بشكل مستمر، من أجل الاطمئنان على سلامته.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"هُن"، أن ياسمين أمل زوجة وليد سليمان وطفليهما سليم وسلمى لم يشفوا من فيروس كورونا، مضيفًا: "لسه المسحات بتاعتهم إيجابية لحد دلوقتي".

وتابع "المصدر" حديثه بأنه حالة "ياسمين" والطفلين مستقرة، ولم يظهر عليهم أعراض خطرة حتى الآن، موضحًا أنهم ملتزمين بتناول الأدوية والأطعمة الموصى بها للشفاء من الفيروس.

وأردف: "الأهلي قرر عزل وليد سليمان، علشان هو مش بيخف رغم إن حالته مستقرة، وشاكين إنه يكون خف من كورونا وجاتله تاني".

إصابة أسرة وليد سليمان بالكامل بفيروس كورونا

وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلنت ياسمين أمل، زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة أسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل الناس اللي بتسأل.. سليم ابني لسه إيجابي.. ولله الحمد أنا وسلمي بنتي إيجابي كوفيد 19".

وبمجرد نشر الـ"بوست"، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "ربنا يشفيكم جميعا"، و"بإذن الله هتخفوا بسرعة زي كابتن وليد"، و"ده أوحش خبر في 2020.. ربنا يطمنا عليكم"، و"ربنا يحفظكم من كل شر".

وكانت أعلنت زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة زوجها وابنها سليم بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "وليد وسليم كورونا إيجابي.. ادعولنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد".