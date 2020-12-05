"هي قوية" كتاب يوثق قصص نجاح 30 امرأة مصرية

علاقات و مجتمع

وثّقت الكاتبة الشابة سارة جمال، مشوار نجاح وقوة 30 امرأة مصرية في كتابها الجديد "هي قوية" الصادر مؤخرًا عن دار النخبة.

وتهدف الكاتبة من خلال الكتاب إلى التركيز على أسرار وتفاصيل القوة عند المرأة، من خلال إجراء حوارات مع 30 امرأة مصرية نجحن في تحقيق القوة والتميز في حياتهن.

وتوضح، أن لكل بطلة من بطلات هذا الكتاب حكاية استثنائية جعلتها قوية، وسيدات هذا الكتاب يمثلن إلى حد كبير سيدات مصر باختلاف أعمارهن وصورهن وأوضاعهن ومجالات عملهن وتخصصاتهن.

وحاولت الكاتبة من خلال الكتاب، التأكيد على أن القوة عند المرأة ليست لها معنى أو وجه واحد، ولكن لها معانٍ ووجوه كثيرة، فهناك من حققت قوتها في الصبر على المرض وأخرى كانت قوتها في اقتحام مجالات جديدة على السيدات، وكانت حكرا على الرجال فقط، ومن كانت قوتها في الرضا بقضاء الله وقدره على فقدان أعز الناس لديها كالزوج أو الابن، وهذا حال الكثيرات من زوجات وأمهات الشهداء، وجوانب أخرى من القوة مثلها الكتاب.

وشكلت قصص بطلات هذا الكتاب فصوله الخمسة، إذ ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، الفصل الأول وهو "قوى ناعمة" ويمثل السيدات اللاتي يؤثرن في المجتمع بالفكر أو الفن أو الثقافة وغيرها من أدوات القوى الناعمة ويشمل 11 سيدة، والفصل الثاني "ضد الكسر" ويمثل السيدات اللاتي صبرن على الآلام المرض والإعاقة والفقد ويضم خمس سيدات.

أما الفصل الثالث "ملهمات" فيعرض أصحاب المبادرات والأفكار الإيجابية وتحدثت فيه أربع سيدات، بينما الفصل الرابع "مثاليات" فيرمز إلى كل الأمهات اللاتي رزقن بأطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب أمراض نادرة وأصبحن بفضل رعايتهن أيقونات ونماذج يحتذى بها وبه ثلاث نماذج.

وعبّرت سارة جمال عن سعادتها بهذا الكتاب لأنه يعبر عن واقع المرأة المصرية بشكل كبير، خاصة أن مصر مليئة بالكثير من النماذج من السيدات القويات المتميزات بحكايات وقصص مختلفة، اللاتي ينطبق عليهن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي "عظيمات مصر صانعات السعادة والنجاح"، كما أن نماذج المرأة القوية عديدة ويصعب حصرها في مؤلف واحد.

وتتمنى الكاتبة من الله استكمال الرحلة والتنقيب عن أمثال هؤلاء السيدات العظيمات في أجزاء قادمة.